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***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.02.2021 20:59



***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz tarafından yapılan ortaklara inceleme hakkı duyurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.10.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.09.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,3278
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBOMO00020 1.360.000 1.360.000
B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 15.640.000 14.095.331 29.735.331 B Grubu, BMELK, TREBOMO00012
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 17.000.000 TL 14.095.331 TL 0 TL 31.095.331 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.10.2020 tarihli kararı uyarınca, Tortum Elektrik Üretim A.Ş.'nin Şirketimiz Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan birleşmeye ilişkin diğer dokümanlar açıklamamız ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 2 Pamel Bağımsız Denetim Raporu 2018.pdf - Diğer
EK: 3 Pamel Bağımsız Denetim Raporu 2019.pdf - Diğer
EK: 4 Pamel Bağımsız Denetim Raporu 2020.pdf - Diğer
EK: 5 Pamel Birleşme Sonrası Açılış Bilançosu.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913647


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Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,38 26,41 -0,96  
Gümüş Gr. 6,31 6,31 -0,17  
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