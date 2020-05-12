***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2020 10:49
***PAPIL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PAPIL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAPIL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844337
BIST
11:2698.645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 853,08
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.726
En Düşük
97.740
11:267,0293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0438
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
11:267,6106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0387
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
11:26385,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,60
|Açılış
|: 385,43
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.522.210
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|592.884
|% 9,99
|
|UTPYA
|5,51
|5.197.814
|% 9,98
|
|PETUN
|18,53
|13.447.918
|% -7,26
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|ERSU
|4,71
|4.260.124
|% -6,92
|
|PINSU
|5,83
|3.517.341
|% -6,72
|
|KARSN
|1,72
|56.148.620
|% -4,97
|
|ECILC
|5,35
|321.854.986
|% 8,52
|
|ISFIN
|3,85
|262.591.825
|% -1,28
|
|ALKIM
|15,93
|253.445.590
|% 9,94
|
|PETKM
|3,66
|242.179.152
|% -2,14
|
|GARAN
|7,79
|191.111.863
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,19
|133.043.047
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,60
|58.729.960
|% 5,26
|
|CEMAS
|1,08
|86.758.027
|% 2,86
|
|ISFIN
|3,85
|262.591.825
|% -1,28
|
|PETKM
|3,66
|242.179.152
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6488
|8,6922
|% -0,55
|
|Frank
|7,2029
|7,2462
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8653
|1,8746
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|5,66
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.527
|-11,10
|
|Tam
|2.557
|2.592
|-11,40
|
|Yarım
|1.248
|1.267
|-5,60
|
|Çeyrek
|622
|634
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,01
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|B. Petrol
|29,73
|29,73
|0,10
|
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