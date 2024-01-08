***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 04.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.01.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin başvurumuzun T.C. Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü 08.01.2024 (Bugün) tarihi itibarıyla tarafımıza bildirilmiştir.Söz konusu Esas Sözleşme tadili yapılacak olan ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234856BIST