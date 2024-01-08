Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.01.2024 18:33
***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.12.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 04.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.01.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin başvurumuzun T.C. Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü 08.01.2024 (Bugün) tarihi itibarıyla tarafımıza bildirilmiştir.
Söz konusu Esas Sözleşme tadili yapılacak olan ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234856


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.819
Değişim :  2,49% |  190,16
Açılış :  7.668  
Önceki Kapanış :  7.629  
En Düşük
7.668 En Yüksek
7.825
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKBNK 22,00 5.919.400.500 % 10,00  
YEOTK 203,50 816.049.075 % 10,00  
CATES 47,62 619.059.689 % 9,98  
SURGY 34,38 410.848.737 % 9,98  
SUMAS 212,60 2.260.916 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,8905 29,8978 % 0,19  
Euro 32,8292 32,8415 % 0,49  
Sterlin 38,0303 38,2210 % 0,49  
Frank 35,1735 35,3854 % 0,62  
Riyal 7,9466 7,9864 % 0,17  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,15 23,18 % 0,66  
Platin 956,44 958,01 % 0,66  
Paladyum 1.003,71 1.009,70 % 0,66  
Brent Pet. 75,84 75,84 % 0,66  
Altın Ons 2.033,37 2.033,65 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru