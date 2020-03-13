***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:11
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827983
BIST
10:0892.237
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -1.402,44
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:086,3087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
10:087,0605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0403
10:08322,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,29
|Açılış
|: 322,65
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RTALB
|3,01
|9.175.357
|% 9,06
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|VKING
|4,24
|1.309.885
|% 8,44
|
|AKGRT
|5,37
|712.526
|% -10,20
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,16
|35.484.560
|% -0,82
|
|THYAO
|8,39
|29.806.739
|% -1,06
|
|GARAN
|8,81
|23.560.252
|% 0,80
|
|ECILC
|4,71
|21.192.425
|% 4,43
|
|AKBNK
|6,35
|13.255.188
|% 1,44
|
|IHLAS
|0,49
|4.753.938
|% -5,77
|
|IHLGM
|0,84
|7.135.870
|% -6,67
|
|GSRAY
|1,75
|11.159.765
|% -7,89
|
|IHYAY
|0,59
|2.944.086
|% -9,23
|
|KARSN
|1,25
|5.942.008
|% -1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9186
|7,9583
|% 0,10
|
|Frank
|6,6701
|6,7102
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6774
|1,6858
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,53
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,61
|15,65
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,01
|34,01
|0,79
|
Seans Raporu
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