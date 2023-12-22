***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2023 11:33
***PARSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PARSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227982
BIST
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15:167.657
En Düşük
|Değişim
|: -1,39%
|| -107,66
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1629,2143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0607
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1632,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1093
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:161.935,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 19,80
|Açılış
|: 1.935,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:16
|RTALB
|16,61
|196.256.719
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|36.074.417
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.752.680
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.829.075
|% 9,94
|
|GUBRF
|212,90
|257.244.044
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.211.188
|% -9,88
|
|DERHL
|8,17
|163.338.736
|% -9,42
|
|THYAO
|239,00
|3.426.140.501
|% -2,45
|
|ISCTR
|24,22
|2.317.447.452
|% 0,83
|
|EREGL
|42,82
|1.763.711.941
|% -0,70
|
|AKBNK
|39,36
|1.763.576.105
|% 0,66
|
|TUPRS
|149,30
|1.627.962.850
|% -2,10
|
|EKGYO
|7,18
|697.544.767
|% -0,28
|
|BEGYO
|2,76
|268.810.926
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,22
|2.317.447.452
|% 0,83
|
|CEMAS
|4,26
|393.685.610
|% -4,70
|
|YKBNK
|20,66
|1.403.498.889
|% -0,67
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2088
|29,2143
|% 0,21
|
|Euro
|32,2635
|32,2848
|% 0,34
|
|Sterlin
|37,0778
|37,2637
|% 0,56
|
|Frank
|34,0848
|34,2901
|% 0,55
|
|Riyal
|7,7633
|7,8022
|% 0,20
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|973,58
|976,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.225,69
|1.231,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,88
|79,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,81
|2.061,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:16
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