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***PARSN* *DOKTA*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.12.2023 18:52
***PARSN* *DOKTA*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PARSN******DOKTA*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2023, 23.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

23.09.2022 ve 30.05.2023 tarihli açıklamalarımızda belirttiğimiz yüksek Know-How ve mühendislik gerektiren ürünlere, aşama aşama geçişe ilişkin Ar-Ge projelerimiz kapsamında, Grup Şirketimiz Döktaş Dökümcülük Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte başlattığımız Arka Aks Kovanı projesinde numune üretimi ve testleri başarı ile tamamlanmıştır. Geliştirilen ürün ile ilgili marka tescil başvuruları tamamlanmış olup, devam eden pazarlama ve satış faaliyetleri sonucunda ileriki dönemlerde gerçekleşecek somut gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. 2024 yılı için henüz sipariş bütçelenmemiş olup gelecek siparişlere bağlı olarak yatırım büyüklüğü belirlenecek ayrı bir üretim hattı kurulacaktır.
Elektrikli ticari araçlarda kullanılmak üzere iş ortaklarımızla geliştirme çalışmalarına başlanan e-Aks Kovanı projesine, "Mühendislik" ve "Ar-Ge" kabiliyetlerimiz ile ilgili yazılım, donanım, eğitimler ve bu konuya odaklı olarak çalışacak ekibin kurulumu ve geliştirilmesine devam edilmektedir
Değerli yatırımcılarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228220


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