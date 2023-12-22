***PARSN* *DOKTA*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN******DOKTA*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DOKTA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.05.2023, 23.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.09.2022 ve 30.05.2023 tarihli açıklamalarımızda belirttiğimiz yüksek Know-How ve mühendislik gerektiren ürünlere, aşama aşama geçişe ilişkin Ar-Ge projelerimiz kapsamında, Grup Şirketimiz Döktaş Dökümcülük Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte başlattığımız Arka Aks Kovanı projesinde numune üretimi ve testleri başarı ile tamamlanmıştır. Geliştirilen ürün ile ilgili marka tescil başvuruları tamamlanmış olup, devam eden pazarlama ve satış faaliyetleri sonucunda ileriki dönemlerde gerçekleşecek somut gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. 2024 yılı için henüz sipariş bütçelenmemiş olup gelecek siparişlere bağlı olarak yatırım büyüklüğü belirlenecek ayrı bir üretim hattı kurulacaktır.Elektrikli ticari araçlarda kullanılmak üzere iş ortaklarımızla geliştirme çalışmalarına başlanan e-Aks Kovanı projesine, "Mühendislik" ve "Ar-Ge" kabiliyetlerimiz ile ilgili yazılım, donanım, eğitimler ve bu konuya odaklı olarak çalışacak ekibin kurulumu ve geliştirilmesine devam edilmektedirDeğerli yatırımcılarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228220BIST