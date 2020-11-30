***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.11.2020 10:57
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cem Okullu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890494
BIST
11:111.308
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -20,34
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
11:117,8173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,8058
11:119,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0104
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,3482
11:11447,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,07
|Açılış
|: 447,48
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|5.081.796
|% 9,99
|
|TKNSA
|12,13
|107.035.443
|% 9,97
|
|SAFKR
|15,25
|33.019.890
|% 9,95
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|RAYSG
|22,54
|1.663.535
|% -7,70
|
|TSKB
|2,24
|251.598.470
|% -7,05
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|EKGYO
|2,22
|698.328.570
|% 2,30
|
|GARAN
|8,98
|500.609.944
|% -2,18
|
|KRDMD
|5,09
|400.458.906
|% -1,36
|
|PETKM
|4,18
|330.840.587
|% -1,18
|
|THYAO
|11,61
|281.070.734
|% -2,68
|
|EKGYO
|2,22
|698.328.570
|% 2,30
|
|TSKB
|2,24
|251.598.470
|% -7,05
|
|YKBNK
|2,92
|266.297.157
|% -2,34
|
|TEKTU
|2,03
|171.681.905
|% 2,01
|
|PETKM
|4,18
|330.840.587
|% -1,18
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8095
|7,8173
|% 0,05
|
|Euro
|9,3543
|9,3620
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,4135
|10,4657
|% 0,54
|
|Frank
|8,6369
|8,6889
|% 0,39
|
|Riyal
|2,0809
|2,0913
|% 0,18
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-8,70
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,91
|