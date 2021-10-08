***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.10.2021 09:23
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatma Neşe Yamantürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968396
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
0
En Düşük
0
18:058,9067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0317
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,9167
En Düşük
8,8520
18:0510,2880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0127
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3009
En Düşük
10,2298
18:05504,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,40
|Açılış
|: 504,07
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
504,36
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BIZIM
|12,77
|16.112.645
|% 4,04
|
|KLGYO
|1,90
|6.594.646
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,89
|4.579.372
|% 0,00
|
|POLHO
|2,64
|11.591.257
|% 0,00
|
|SRVGY
|76,80
|22.171.043
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,90
|6.594.646
|% 0,00
|
|IHGZT
|0,89
|4.579.372
|% 0,00
|
|POLHO
|2,64
|11.591.257
|% 0,00
|
|SRVGY
|76,80
|22.171.043
|% 0,00
|
|GESAN
|25,78
|78.591.474
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 0,00
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 0,00
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 0,00
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 0,00
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 0,00
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 0,00
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9043
|8,9067
|% 0,36
|
|Euro
|10,2809
|10,2880
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,0760
|12,1366
|% 0,30
|
|Frank
|9,5397
|9,5972
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3676
|2,3795
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|3,62
|
|Altın Gr.
|504
|504
|2,93
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|1,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ERSU
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 240 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 2.08 ) 1, 226
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, YUNSA, DOBUR, KUYAS, MERIT, OZBAL, SODSN, NUGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, SEYKM, KERVN, KTSKR, PAMEL, DZGYO
-
17:56
CRFSA, SODSN, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında