***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.09.2022 09:10
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Güriş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064137
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
0
En Düşük
0
18:0518,3048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
18:0518,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0754
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
18:05985,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,07
|Açılış
|: 985,21
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|8,22
|18.520.847
|% 135,02
|
|OBASE
|14,77
|14.750.127
|% 0,00
|
|SUWEN
|33,90
|120.592.149
|% 0,00
|
|YYLGD
|18,09
|51.488.391
|% 0,00
|
|PRDGS
|3,84
|50.064.824
|% 0,00
|
|OBASE
|14,77
|14.750.127
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,44
|92.894.787
|% 0,00
|
|LIDER
|26,84
|25.184.931
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,33
|35.916.836
|% 0,00
|
|SUWEN
|33,90
|120.592.149
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% 0,00
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% 0,00
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2965
|18,3048
|% 0,06
|
|Euro
|18,3638
|18,4060
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,8837
|20,9885
|% 0,30
|
|Frank
|18,9011
|19,0150
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8515
|4,8758
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|-2,30
|
|Altın Gr.
|985
|985
|1,07
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.692
|6.788
|-1,00
|
|Yarım
|3.261
|3.306
|0,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG