***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.11.2022 09:10
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Güriş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078456
BIST
12:144.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 56,96
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.426
En Düşük
4.354
12:1418,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0816
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
12:1418,7469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0843
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
12:141.023,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.023,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:12
|YEOTK
|69,85
|119.181.489
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|1.590.512.065
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|31.541.749
|% 9,95
|
|EDIP
|4,43
|6.343.530
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|53.352.689
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|52.981.119
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|48.750.344
|% -9,84
|
|ULAS
|7,33
|4.916.579
|% -9,39
|
|BIMAS
|136,20
|1.022.871.825
|% -7,66
|
|THYAO
|113,50
|4.126.178.977
|% 0,44
|
|EREGL
|36,14
|2.503.995.092
|% 1,12
|
|ASELS
|36,98
|1.666.896.269
|% 2,21
|
|ODAS
|9,79
|1.590.512.065
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,07
|1.545.219.607
|% 2,70
|
|EKGYO
|5,14
|1.119.499.008
|% -1,15
|
|ODAS
|9,79
|1.590.512.065
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,07
|1.545.219.607
|% 2,70
|
|SKBNK
|2,14
|234.952.836
|% 1,42
|
|DOHOL
|6,40
|683.769.549
|% -0,78
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6003
|18,6034
|% 0,44
|
|Euro
|18,7362
|18,7496
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,3719
|21,4791
|% 0,28
|
|Frank
|18,8078
|18,9211
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9339
|4,9586
|% 0,39
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|4,73
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|146,00
|
|Tam
|6.842
|6.906
|18,00
|
|Yarım
|3.334
|3.376
|8,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,39
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,86
|0,13
|
|B. Petrol
|95,08
|95,08
|-0,28
|
Seans Raporu
12:12
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-
12:27XU100
Endeks 4, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 41, 615.00 milyon TL de
-
12:27HEKTS
Yüzde 8.17 oranında artışla 35.48 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 870, 329 adet işlem
-
12:25TMSN
Yüzde 4.89 oranında artışla 78.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 210, 788 adet işlem
-
12:24KMPUR
Yüzde 9.43 oranında artışla 128.80 lira fiyatla işlem gören hissede 564, 546 adet işlem
-
12:23POLHO
Yüzde 7.00 oranında artışla 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 470, 831 adet işlem