***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.08.2023 08:58
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ortan Doğalgaz Toptan Satış ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186270
BIST
'
10:307.690
En Düşük
|Değişim
|: 0,36%
|| 27,38
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.707
10:3027,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0584
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,2362
En Düşük
27,0086
10:3029,5493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1124
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
10:301.651,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.651,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UNLU
|15,62
|50.185.051
|% 10,00
|
|TETMT
|1.179,70
|33.053.942
|% 10,00
|
|PRKME
|23,78
|20.967.967
|% 9,99
|
|PAGYO
|37,94
|7.512.167
|% 9,97
|
|ARZUM
|39,96
|194.039.086
|% 9,96
|
|FORTE
|94,60
|26.595.466
|% -9,99
|
|MTRYO
|7,40
|818.405
|% -7,50
|
|AVTUR
|7,55
|5.514.248
|% -6,79
|
|EMKEL
|30,66
|7.613.777
|% -4,90
|
|NETAS
|39,74
|7.927.057
|% -4,75
|
|ASTOR
|133,00
|1.807.884.514
|% 1,29
|
|TUPRS
|121,20
|1.407.876.315
|% 1,68
|
|THYAO
|254,40
|1.327.670.511
|% -0,04
|
|SDTTR
|347,60
|1.114.087.646
|% 7,28
|
|EKGYO
|9,00
|851.254.528
|% 1,47
|
|EKGYO
|9,00
|851.254.528
|% 1,47
|
|ZOREN
|4,80
|347.793.347
|% -2,64
|
|YKBNK
|16,50
|745.260.631
|% 1,48
|
|SKBNK
|4,21
|152.930.967
|% 2,18
|
|ADESE
|1,96
|69.876.756
|% -2,49
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0953
|27,1008
|% 0,21
|
|Euro
|29,5110
|29,5322
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,4034
|34,5759
|% 0,12
|
|Frank
|30,6802
|30,8650
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2047
|7,2408
|% 0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|5,59
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|5,29
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-7,00
|
|Tam
|11.075
|11.158
|34,00
|
|Yarım
|5.555
|5.605
|18,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.802
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,69
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,72
|0,19
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,41
|
Seans Raporu
10:28
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-
10:43TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 1, 179.70 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 901 adet işlem
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10:42AGHOL
Yüzde 5.46 oranında artışla 214.50 lira fiyatla işlem gören hissede 426, 087 adet işlem
-
10:41XU100
Endeks 7, 697 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 18, 574.00 milyon TL de
-
10:41SMRTG
Yüzde 4.13 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 527, 594 adet işlem
-
10:40GEDIK
Yüzde 4.97 oranında artışla 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 523 adet işlem