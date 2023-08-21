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***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

21.08.2023 08:56
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Güriş İş Makinaları Endüstri A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187479


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SMRTG 81,00 1.606.771.325 % 0,00  
KCAER 21,54 750.711.501 % 0,00  
MNDTR 17,44 45.921.735 % 0,00  
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Dolar 27,1584 27,1667 % 0,36  
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Sterlin 34,4788 34,6517 % 0,32  
Frank 30,6906 30,8755 % 0,40  
Riyal 7,2213 7,2575 % 0,33  
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Altın Ons 1.889 1.889 -0,41  
Altın Gr. 1.650 1.650 5,33  
Cumhuriyet 11.325 11.496 -4,00  
Tam 11.070 11.164 36,00  
Yarım 5.552 5.608 19,00  
Çeyrek 2.767 2.804 9,00  
Gümüş.Ons 22,74 22,76 -0,01  
Gümüş Gr. 19,86 19,88 0,08  
B. Petrol 85,44 85,44 0,62  
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