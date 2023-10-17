***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.10.2023 09:07
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ortan Doğalgaz Toptan Satış ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207015
BIST
'
12:067.948
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,99
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.910
En Yüksek
8.045
12:0627,9128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0780
|Açılış
|: 27,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
12:0629,4958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0654
|Açılış
|: 29,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
12:061.723,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.723,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.725,70
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler12:04
|AVTUR
|7,70
|7.216.624
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|66.013.480
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|37.260.365
|% 10,00
|
|MAALT
|1.090,50
|8.532.072
|% 10,00
|
|EKIZ
|38,50
|993.108
|% 10,00
|
|ADEL
|425,00
|36.045.881
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|159.748.000
|% -10,00
|
|POLTK
|10.887,10
|87.362.119
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.062,00
|4.291.542
|% -10,00
|
|TETMT
|2.226,50
|451.980
|% -8,00
|
|THYAO
|222,80
|2.216.696.017
|% -0,09
|
|BRSAN
|928,70
|1.671.817.516
|% 3,87
|
|TUPRS
|140,50
|1.566.855.428
|% 0,00
|
|ASTOR
|117,00
|1.231.879.687
|% 2,54
|
|PETKM
|22,46
|1.127.217.080
|% 0,09
|
|EKGYO
|7,50
|985.994.011
|% 1,76
|
|ZOREN
|6,20
|640.993.000
|% 0,49
|
|KATMR
|2,79
|182.704.536
|% 5,68
|
|ODAS
|12,57
|753.906.866
|% -0,24
|
|YKBNK
|18,81
|1.051.926.819
|% 0,64
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9070
|27,9130
|% 0,28
|
|Euro
|29,4747
|29,4899
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,8234
|33,9931
|% -0,15
|
|Frank
|30,7982
|30,9837
|% 0,09
|
|Riyal
|7,4187
|7,4559
|% 0,36
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|0,90
|
|Altın Gr.
|1.722
|1.722
|5,26
|
|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.614
|11.690
|-18,00
|
|Yarım
|5.825
|5.867
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.903
|2.934
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,27
|20,31
|0,08
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-0,12
|
Seans Raporu
12:04
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12:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, EKGYO, ALARK
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12:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 18 artarak (% 0.20 ) 6, 939
-
12:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, IHYAY, MAALT, DOFER, EKIZ, MARKA, MEKAG, SNKRN, ONCSM, DZGYO
-
12:19
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, ADEL, MRSHL, POLTK
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12:19
INGRM, AGYO, AVTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında