***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.04.2024 08:52
***PARSN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PARSN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Güriş Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267917
BIST
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18:109.129
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
0
En Yüksek
0
18:1031,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0941
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
32,0501
En Düşük
31,8585
18:1034,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0350
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7406
En Düşük
34,5312
18:102.342,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,52
|Açılış
|: 2.342,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.357,67
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler18:10
|TDGYO
|12,99
|122.620.364
|% 0,00
|
|MTRYO
|8,80
|3.149.235
|% 0,00
|
|QNBFL
|148,90
|7.258.928
|% 0,00
|
|UNLU
|15,87
|24.112.364
|% 0,00
|
|VBTYZ
|31,28
|184.318.838
|% 0,00
|
|TDGYO
|12,99
|122.620.364
|% 0,00
|
|MTRYO
|8,80
|3.149.235
|% 0,00
|
|QNBFL
|148,90
|7.258.928
|% 0,00
|
|UNLU
|15,87
|24.112.364
|% 0,00
|
|VBTYZ
|31,28
|184.318.838
|% 0,00
|
|THYAO
|290,00
|23.270.653.449
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 0,00
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 0,00
|
|AKBNK
|52,40
|4.842.651.024
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,26
|1.250.285.023
|% 0,00
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 0,00
|
|VAKBN
|15,99
|2.687.119.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,28
|1.577.791.945
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9849
|31,9899
|% 0,30
|
|Euro
|34,6774
|34,6921
|% 0,10
|
|Sterlin
|39,9132
|40,1133
|% -0,21
|
|Frank
|35,0360
|35,2116
|% -0,18
|
|Riyal
|8,4339
|8,4762
|% -0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,72
|26,76
|% 0,66
|
|Platin
|927,12
|928,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,25
|1.016,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,13
|91,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.278,98
|2.279,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR