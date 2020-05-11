***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
11.05.2020 14:30
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin Toplantı Yeri başlıklı 19.maddesinin değişikliğine ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.04.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053795333 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu izin yazısı ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844085
BIST
15:2098.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 264,57
|Açılış
|: 98.420
|
|Önceki Kapanış
|: 97.845
|
98.641
En Düşük
97.884
15:207,0841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1078
En Düşük
7,0596
15:207,6695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7154
En Düşük
7,6467
15:20387,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,69
|Açılış
|: 387,34
|
|Önceki Kapanış
|: 388,03
|
391,08
En Düşük
385,53
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|12,78
|20.870
|% 10,02
|
|DEVA
|15,84
|10.183.631
|% 10,00
|
|DAGI
|2,97
|8.608.676
|% 10,00
|
|DAGHL
|3,74
|8.676.937
|% 10,00
|
|AYES
|2,64
|26.994
|% 10,00
|
|KRDMA
|2,91
|88.213.897
|% -9,91
|
|KRDMB
|2,47
|66.132.084
|% -9,19
|
|GLBMD
|2,84
|12.416.762
|% -7,79
|
|SEYKM
|12,03
|51.793.155
|% -6,09
|
|IHGZT
|3,54
|9.385.450
|% -5,60
|
|ISFIN
|3,90
|564.989.305
|% 9,86
|
|KRDMD
|2,37
|490.443.003
|% -2,47
|
|GARAN
|7,82
|388.086.082
|% -0,51
|
|ECILC
|4,90
|385.275.151
|% 9,13
|
|MGROS
|30,96
|381.419.471
|% 4,38
|
|KRDMD
|2,37
|490.443.003
|% -2,47
|
|IHLGM
|1,14
|196.938.149
|% 3,64
|
|ISFIN
|3,90
|564.989.305
|% 9,86
|
|ISGYO
|1,60
|149.752.473
|% 1,91
|
|YKBNK
|2,14
|170.751.822
|% 1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6914
|8,7350
|% -0,82
|
|Frank
|7,2515
|7,2952
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8785
|1,8879
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-1,40
|
|Altın Gr.
|387
|388
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.547
|-21,80
|
|Tam
|2.571
|2.613
|-22,40
|
|Yarım
|1.254
|1.277
|-11,00
|
|Çeyrek
|625
|639
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|15,46
|15,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,00
|
|B. Petrol
|30,30
|30,30
|-0,67
|
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