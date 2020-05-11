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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

11.05.2020 14:30
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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirket Esas Sözleşmesi'nin Toplantı Yeri başlıklı 19.maddesinin değişikliğine ilişkin başvurumuz T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.04.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053795333 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu izin yazısı ve Bakanlık tarafından onaylanan tadil metni ekte yer almaktadır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844085


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 12,78 20.870 % 10,02  
DEVA 15,84 10.183.631 % 10,00  
DAGI 2,97 8.608.676 % 10,00  
DAGHL 3,74 8.676.937 % 10,00  
AYES 2,64 26.994 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6914 8,7350 % -0,82  
Frank 7,2515 7,2952 % -0,22  
Riyal 1,8785 1,8879 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.701 1.702 -1,40  
Altın Gr. 387 388 -0,44  
Cumhuriyet 2.497 2.547 -21,80  
Tam 2.571 2.613 -22,40  
Yarım 1.254 1.277 -11,00  
Çeyrek 625 639 -5,50  
Gümüş.Ons 15,46 15,50 0,03  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,00  
B. Petrol 30,30 30,30 -0,67  
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