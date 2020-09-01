***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
01.09.2020 15:17
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2017
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Toplantı Yeri '' başlıklı 19. Maddesinin 24.08.2020 tarihinde tescili yapılmış olup 25.08.2020 tarih ve 10145 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
19 24/08/2020 25/08/2020 10145
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872632
BIST
15:391.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,03
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
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1.084
En Düşük
1.064
15:397,3553
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,3770
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|Önceki Kapanış
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7,3765
En Düşük
7,3225
15:398,8135
En Yüksek
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|Açılış
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En Düşük
8,7425
15:39470,66
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|Açılış
|: 470,66
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|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DOGUB
|4,73
|41.669.457
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.717.376
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.901.917
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.418.675
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|9.520.558
|% -7,80
|
|ASELS
|16,37
|568.295.168
|% 0,80
|
|FENER
|27,92
|525.030.245
|% 8,89
|
|GARAN
|6,76
|466.507.125
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,23
|439.519.243
|% 5,65
|
|KRDMD
|2,98
|380.996.477
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,74
|298.196.294
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,98
|380.996.477
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,14
|319.569.732
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,47
|144.104.637
|% 3,52
|
|PETKM
|3,88
|377.164.544
|% -0,77
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3501
|7,3550
|% 0,12
|
|Euro
|8,8072
|8,8146
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,8727
|9,9222
|% 0,83
|
|Frank
|8,0822
|8,1309
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9555
|1,9653
|% 0,12
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|22,80
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,82
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|30,00
|
|Tam
|3.106
|3.185
|33,70
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|16,30
|
|Çeyrek
|753
|770
|8,15
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,83
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,15
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
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