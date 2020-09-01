***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2017AçıklamalarŞirketimizin 30.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Toplantı Yeri '' başlıklı 19. Maddesinin 24.08.2020 tarihinde tescili yapılmış olup 25.08.2020 tarih ve 10145 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No19 24/08/2020 25/08/2020 10145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872632BIST