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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme

01.09.2020 15:17
GÜNCEL HABERLER



***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2017
Açıklamalar

Şirketimizin 30.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Toplantı Yeri '' başlıklı 19. Maddesinin 24.08.2020 tarihinde tescili yapılmış olup 25.08.2020 tarih ve 10145 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nde de ilanı yapılmıştır. Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır. 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
19 24/08/2020 25/08/2020 10145



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872632


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Tam 3.106 3.185 33,70  
Yarım 1.501 1.541 16,30  
Çeyrek 753 770 8,15  
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