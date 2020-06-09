***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427Transferler-49.019.715 49.019.715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.202.924 10.416.480 14.717.298 23.930.854 9.172.769 33.103.623Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -4.057.207 10.846.993 49.873.458 46.633.024 14.717.298 498.150.419 90.405.631 588.556.050Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094Transferler-3.983.354 3.983.354Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)151.479 118.173.681 13.672.554 131.997.714 1.135.774 133.133.488Dönem Sonu Bakiyeler77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.656.584 175.127.544 49.873.458 42.649.670 13.672.554 798.709.584 96.128.998 894.838.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.214.526 24.881.821Dönem Karı (Zararı)14.808.328 23.969.594Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.808.328 23.969.594Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler92.448.310 23.586.919Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 20.791.288 15.749.849Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.021.553 -82.229Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -177.702 65.790Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.843.851 -148.019Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.973.563 3.688.049Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler572.151 1.931.913Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.401.412 1.756.136Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.998.492 7.672.688Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -814.103 -714.216Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 8.812.595 8.386.904Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler61.728.789 6.865.341Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -9.390.926 -6.240.784Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.371.876 -4.036.993Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.219 -29.002İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.246.928 -15.178.585Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.897.596 -25.987.195İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.897.596 -25.987.195Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.135.353 -3.412.998Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-76.508.812 -9.521.231Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.996.409 21.377.075İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.996.409 21.377.075Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.027.718 2.365.764Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.009.710 32.377.928Alınan Faiz814.103 714.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.684.218 -7.286.866Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.925.069 -923.457YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.720.451 -1.539.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.743 32.214Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.743 32.214Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -9.725.194 -15.430.752Alınan Temettüler9 0 13.859.054FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.314.698 -1.240.957Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri129.429.768 108.849.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-115.302.475 -101.703.053Ödenen Faiz-8.812.595 -8.386.904YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.808.773 22.101.380Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.808.773 22.101.380DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.615.127 13.488.035DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.423.900 35.589.415Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 25.423.900 11.615.127Ticari Alacaklar6 120.365.175 95.289.877İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 2.399.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar120.365.175 92.890.633Stoklar8 227.147.428 145.794.765Peşin Ödenmiş Giderler3.091.108 7.117.791Diğer Dönen Varlıklar31.818.583 40.228.553ARA TOPLAM407.846.194 300.046.113TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR407.846.194 300.046.113DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 66.621.297 59.614.449İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 66.175.071 59.180.191İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar446.226 434.258Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 216.274.030 205.862.310Maddi Duran Varlıklar10 1.292.090.670 1.178.896.366Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 16.487.862 13.230.510Peşin Ödenmiş Giderler1.624.428 1.329.976Ertelenmiş Vergi Varlığı54.209.066 60.775.185TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.647.307.353 1.519.708.796TOPLAM VARLIKLAR2.055.153.547 1.819.754.909KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 98.355.161 99.722.781Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 229.481.885 207.238.594Diğer Finansal Yükümlülükler5 294.451 281.813Ticari Borçlar6 120.232.802 111.236.393İlişkili Taraflara Ticari Borçlar17 86.574.019 85.435.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar33.658.783 25.801.302Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.266.459 3.108.019Diğer Borçlar7 38.304 1.016.019İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar38.304 1.016.019Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)943.975 780.661Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.461.419 1.925.069Kısa Vadeli Karşılıklar9.501.693 6.950.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.687.674 2.538.361Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6.814.019 4.412.607Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.096.485 1.412.806ARA TOPLAM467.672.634 433.673.123TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER467.672.634 433.673.123UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 663.400.188 596.382.235Uzun Vadeli Karşılıklar18.396.425 18.125.066Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.396.425 18.125.066Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü10.845.718 9.869.391TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER692.642.331 624.376.692TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.160.314.965 1.058.049.815ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar798.709.584 666.711.870Ödenmiş Sermaye13 77.112.000 77.112.000Sermaye Düzeltme Farkları13 2.191.164 2.191.164Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-6.787.306 -6.787.306Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)444.870.500 444.719.021Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)444.870.500 444.719.021Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)448.527.084 448.527.084Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.656.584 (Giderler)175.127.544 56.953.863Yabancı Para Çevrim Farkları175.127.544 56.953.863Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler49.873.458 49.873.458Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları42.649.670 46.633.024Net Dönem Karı veya Zararı13.672.554 -3.983.354Kontrol Gücü Olmayan Paylar96.128.998 94.993.224TOPLAM ÖZKAYNAKLAR894.838.582 761.705.094TOPLAM KAYNAKLAR2.055.153.547 1.819.754.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 140.968.199 144.384.030Satışların Maliyeti14 -98.230.373 -109.752.379TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.737.826 34.631.651BRÜT KAR (ZARAR)42.737.826 34.631.651Genel Yönetim Giderleri-10.838.345 -13.213.888Pazarlama Giderleri-8.459.700 -9.059.421Araştırma ve Geliştirme Giderleri-465.784 -1.422.943Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.079.397 1.693.146Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-166.054 -839.856Diğer Kazançlar (Kayıplar)6 0 -65.790ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.887.340 11.722.899Yatırım Faaliyetlerinden Giderler3.219 29.002Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 9.390.926 6.240.784FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.281.485 17.992.685Finansman Gelirleri15 3.711.314 10.326.820Finansman Giderleri15 -8.812.595 -8.386.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.180.204 19.932.601Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.371.876 4.036.993Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.337.456 -2.993.210Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-11.034.420 7.030.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.808.328 23.969.594DÖNEM KARI (ZARARI)14.808.328 23.969.594Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.135.774 9.252.296Ana Ortaklık Payları13.672.554 14.717.298Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / kayıp 16 0,00180000 0,00190000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış pay başına kazanç / kayıp 16 0,00018000 0,00190000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar151.479 -1.282.451Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)194.204 -1.691.270Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-42.725 338.254Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 70.565Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar118.173.681 10.416.480Yabancı Para Çevrim Farkları118.173.681 10.416.480DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)118.325.160 9.134.029TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)133.133.488 33.103.623Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.135.774 9.172.769Ana Ortaklık Payları131.997.714 23.930.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850316BIST