***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
25.03.2024 18:18
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2024 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10.maddesi gereğince İştirakimiz Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.
Raporun sonuç kısmı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden hammadde alımlarının bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nden yapılan alımların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ve şartlar esas alınarak gerçekleştirileceğinden, işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262210
BIST
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18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
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|Açılış
|: 9.113
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|: 9.112
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9.029
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9.336
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
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|Açılış
|: 32,5400
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|Önceki Kapanış
|: 32,8300
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32,1810
En Düşük
31,8377
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|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 35,4000
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En Yüksek
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|Açılış
|: 2.249,19
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|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
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2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1578
|32,1756
|% 0,65
|
|Euro
|34,8733
|34,8870
|% 0,82
|
|Sterlin
|41,0086
|41,2142
|% -0,59
|
|Frank
|36,1002
|36,2812
|% -1,04
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,67
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|905,09
|906,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,94
|1.015,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,00
|86,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,29
|2.173,63
|% 0,66
|