***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üyelerimiz tarafından aşağıdaki karar alınmıştırSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde değişiklik yapılmasına dair düzenlemesi kapsamında açıklanan, "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum" çerçevesinde1- Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesine, gerekli politikaların oluşturulmasına ve takibine,2- Gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için danışmanlık alınarak Sürdürülebilirlik Komitesi'nin oluşturulmasına ve bu bağlamda Sürdürülebilirlik Raporu'nun hazırlanmasına,3- Komite üyelerinin seçilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101566BIST