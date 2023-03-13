***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarII-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.7) maddesi uyarınca ve şirketimizin Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesinin Raporuna istinaden 05.04.2023 yılında yapılacak olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Osman ASLAN, Atilla ZEYBEK ve Hasan Basri AKTAN'ın 1 yıl seçilerek "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onaylar alınmıştır. Bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123836BIST