***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2023 19:41
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.7) maddesi uyarınca ve şirketimizin Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesinin Raporuna istinaden 05.04.2023 yılında yapılacak olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere Osman ASLAN, Atilla ZEYBEK ve Hasan Basri AKTAN'ın 1 yıl seçilerek "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onaylar alınmıştır. Bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123836
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9803
En Düşük
18,9369
18:0520,3665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3754
En Düşük
20,2907
18:051.166,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.166,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9681
|18,9801
|% 0,07
|
|Euro
|20,3406
|20,3727
|% 0,08
|
|Sterlin
|23,0256
|23,1411
|% -0,04
|
|Frank
|20,7132
|20,8380
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0393
|5,0645
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,78
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.880
|7.944
|-14,00
|
|Yarım
|3.850
|3.887
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.944
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,79
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
-
17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
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17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem