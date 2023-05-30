***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23/09/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.09.2022 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz gibi yüksek Know-How ve mühendislik gerektiren ürünlere, aşama aşama geçişe ilişkin Ar-Ge projelerimiz kapsamında, Güriş Sanayi grubu bünyesindeki şirketler arasında yarattığımız sinerjiyi daha da güçlendirmek amacıyla Grup Şirketimiz Döktaş Dökümcülük Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birlikte başlattığımız Arka Aks Kovanı projesinde numune üretimi başarı ile tamamlanmıştır. Numune testlerine müteakip müşterilerimize teslim edilecek ürünlere ilişkin pazarlama ve satış faaliyetlerimiz devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154749BIST