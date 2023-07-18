***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.07.2023 19:42
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mühendislik ve AR-GE departmanları tarafından Titanyum ve Nikel Süper Alaşım malzemeden türbin diski dövme prosesi geliştirme çalışmaları başarı ile tamamlanmış ve ürüne dönüştürülmüştür. Türkiye'de ilk defa Parsan tarafından üretilmiş olan sınırlı sayıdaki Süper Nikel Alaşım ve Titanyum parçalar, Havacılık Sanayii için üretilen turboşaft motorlarda kullanılabilir olup satış hacminin artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173273
BIST
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18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: -3,57%
|| -235,46
|Açılış
|: 6.637
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|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 0,5879
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2594
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,6724
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
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30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.709,85
En Yüksek
|Değişim
|: 3,31%
|| 54,82
|Açılış
|: 1.709,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LINK
|69,85
|45.080.688
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|67.422.180
|% 10,00
|
|AVHOL
|123,30
|31.653.908
|% -10,00
|
|ISATR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|VKING
|39,52
|23.035.808
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|11.081.641
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9123
|26,9178
|% 2,22
|
|Euro
|30,2066
|30,2565
|% 2,26
|
|Sterlin
|34,9840
|35,1595
|% 1,94
|
|Frank
|31,2242
|31,4123
|% 2,43
|
|Riyal
|7,1516
|7,1874
|% 2,18
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|20,61
|
|Altın Gr.
|1.710
|1.710
|55,12
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.167
|11.454
|503,00
|
|Yarım
|5.584
|5.754
|253,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.877
|127,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|21,66
|21,69
|0,65
|
|B. Petrol
|79,89
|79,89
|1,38
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -193, 71 kaybederek (% -3.27 ) 5, 732
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, ECZYT, KLRHO, FORTE, YEOTK, SAFKR, EUKYO, KERVN, ENSRI, RYSAS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, VKFYO, VANGD, AVGYO, MTRYO, IZFAS
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17:59
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