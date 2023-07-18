***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Mühendislik ve AR-GE departmanları tarafından Titanyum ve Nikel Süper Alaşım malzemeden türbin diski dövme prosesi geliştirme çalışmaları başarı ile tamamlanmış ve ürüne dönüştürülmüştür. Türkiye'de ilk defa Parsan tarafından üretilmiş olan sınırlı sayıdaki Süper Nikel Alaşım ve Titanyum parçalar, Havacılık Sanayii için üretilen turboşaft motorlarda kullanılabilir olup satış hacminin artırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışı pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173273BIST