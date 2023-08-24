***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonsolide Mali Tablolarda Parsan ile birlikte raporlanan ,Parsan'ın Bağlı Ortaklığı Omtaş'a ait tesisimiz Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli araba üretimine destek vermek amacıyla TOGG araçlarında kullanılacak parçaların tasarım ve onay süreçlerinde yer almıştır.Başarılı olarak tamamlanan prototip ve test aşamaları sonrası tesisimizde proje parçalarının seri üretimine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188865BIST