***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2023 08:56
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konsolide Mali Tablolarda Parsan ile birlikte raporlanan ,Parsan'ın Bağlı Ortaklığı Omtaş'a ait tesisimiz Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli araba üretimine destek vermek amacıyla TOGG araçlarında kullanılacak parçaların tasarım ve onay süreçlerinde yer almıştır.Başarılı olarak tamamlanan prototip ve test aşamaları sonrası tesisimizde proje parçalarının seri üretimine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188865
BIST
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17:537.505
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -97,45
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:5325,8463
En Yüksek
|Değişim
|: -4,94%
|| -1,3430
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:5328,1546
En Yüksek
|Değişim
|: -4,65%
|| -1,3717
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:531.593,21
En Yüksek
|Değişim
|: -4,84%
|| -81,02
|Açılış
|: 1.593,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.429.070
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|OFSYM
|52,90
|24.080.715
|% 9,98
|
|QNBFB
|114,70
|3.985.170
|% 9,97
|
|KAYSE
|48,60
|2.231.012.674
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|338.056.065
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.405.890
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|211.468.301
|% -10,00
|
|ASGYO
|25,22
|4.428.759.568
|% -9,99
|
|KLSER
|114,70
|10.685.829.742
|% -9,97
|
|ASTOR
|113,70
|5.714.687.333
|% -5,56
|
|ASGYO
|25,22
|4.428.759.568
|% -9,99
|
|FZLGY
|23,98
|2.289.220.009
|% -9,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.231.012.674
|% -10,00
|
|ASGYO
|25,22
|4.428.759.568
|% -9,99
|
|FZLGY
|23,98
|2.289.220.009
|% -9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.685.829.742
|% -9,97
|
|MOBTL
|4,09
|245.755.355
|% -0,24
|
|SEGYO
|3,20
|197.968.518
|% -4,48
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8090
|25,8463
|% -4,94
|
|Euro
|27,9822
|28,1546
|% -4,65
|
|Sterlin
|32,5029
|32,6659
|% -5,72
|
|Frank
|29,0966
|29,2719
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8456
|6,8799
|% -5,25
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.593
|1.593
|-81,02
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.806
|11.066
|-298,00
|
|Yarım
|5.420
|5.554
|-145,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.777
|-73,00
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59AHGAZ
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 13.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 661, 293 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
-
17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL