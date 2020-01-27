***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.01.2020 14:05
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜRBÜZ GÜZEY Üretim Direktörü ve Şube Müdürü Makine Mühendisi Üretim,Planlama ve Yatırımlar Direktörü
DERYA ALBAYRAK Pazarlama ve Satış Direktörü Makine Mühendisi Pazarlama ve Satış Müdürü
SİNAN YAHYA ÖZENBAŞ Mali İşler Direktörü Ekonomist Bütçe ve Raporlama Müdürü,Mali ve İdari İşler Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814549
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9635
En Düşük
5,9597
18:056,5643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5648
En Düşük
6,5596
18:05302,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,25
|Açılış
|: 302,00
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,31
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7309
|7,7697
|% 0,25
|
|Frank
|6,0933
|6,1300
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5833
|1,5913
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.577
|7,47
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,19
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|-0,08
|