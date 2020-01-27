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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.01.2020 14:05
GÜNCEL HABERLER



***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜRBÜZ GÜZEY Üretim Direktörü ve Şube Müdürü Makine Mühendisi Üretim,Planlama ve Yatırımlar Direktörü
DERYA ALBAYRAK Pazarlama ve Satış Direktörü Makine Mühendisi Pazarlama ve Satış Müdürü
SİNAN YAHYA ÖZENBAŞ Mali İşler Direktörü Ekonomist Bütçe ve Raporlama Müdürü,Mali ve İdari İşler Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814549


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 8,25 460.880.768 % 19,91  
DESA 5,49 45.010.749 % 19,87  
ULUSE 36,22 14.627.442 % 14,26  
OYLUM 6,37 54.753.389 % 11,95  
GUBRF 10,24 169.531.440 % 10,70  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7309 7,7697 % 0,25  
Frank 6,0933 6,1300 % 0,17  
Riyal 1,5833 1,5913 % 0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.577 7,47  
Altın Gr. 302 302 2,19  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
Gümüş.Ons 17,54 17,57 0,08  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,03  
B. Petrol 58,73 58,73 -0,08  
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