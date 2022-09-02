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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2022 14:33
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SİNAN YAHYA ÖZENBAŞ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0262 502 06 47-0216 493 12 66 sozenbas@parsan.com
MİTHAT SEZGİN MUHASEBE MÜDÜRÜ 0262 502 06 47-0216 493 12 66 msezgin@parsan.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059618


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BIST En Aktif Hisseler15:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 25,30 19.966.799 % 10,00  
KNFRT 10,57 25.798.823 % 9,99  
TSKB 5,95 566.781.070 % 9,98  
HKTM 23,38 44.751.988 % 9,97  
ULUSE 142,40 15.436.467 % 9,96  
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15:55 Alış Satış %  
Dolar 18,2117 18,2305 % 0,19  
Euro 18,2312 18,2372 % 0,73  
Sterlin 20,9608 21,0659 % 0,12  
Frank 18,4213 18,5323 % -0,17  
Riyal 4,8320 4,8563 % 0,13  
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15:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 7,72  
Altın Gr. 1.002 1.002 9,68  
Cumhuriyet 6.700 6.801 44,00  
Tam 6.749 6.809 44,00  
Yarım 3.288 3.329 22,00  
Çeyrek 1.649 1.664 11,00  
Gümüş.Ons 17,88 17,91 0,08  
Gümüş Gr. 10,56 10,58 0,14  
B. Petrol 94,41 94,41 2,05  
Seans Raporu 15:55
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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