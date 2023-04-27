***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTEVFİK YAMANTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 27.11.1987 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Murahhas Üye-Yönetim Kurulu Üyesi Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi Evet 1.04 Yoktur Bağımsız Üye Değil -OLGUN ŞAMLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi 30.03.2017 İcrada Görevli Değil Üretim Direktörü ve Danışmanlık Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilAHMET İRFAN SÖYLEMEZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 20.05.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilAHMET ERTUĞRUL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 31.03.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi,Öğretim Görevlisi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilORHAN METİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilHASAN BASRİ AKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123836 Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıATİLLA ZEYBEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 10.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123836 Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiOSMAN ASLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123836 Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141498BIST