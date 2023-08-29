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***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.08.2023 19:16
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
SİNAN YAHYA ÖZENBAŞ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 0262 502 06 47 sozenbas@parsan.com
MİTHAT SEZGİN MUHASEBE MÜDÜRÜ 0262 502 06 47 msezgin@parsan.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190352


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 604,10 740.099.972 % 10,00  
GUBRF 344,40 4.329.091.856 % 10,00  
ULAS 17,16 28.400.564 % 10,00  
KMPUR 85,80 987.841.647 % 10,00  
DIRIT 7,70 2.272.054 % 10,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 26,5022 26,5278 % 0,26  
Euro 28,8048 28,8329 % 0,70  
Sterlin 33,4072 33,5748 % 0,45  
Frank 30,0610 30,2421 % 0,78  
Riyal 7,0545 7,0899 % 0,28  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.937 16,15  
Altın Gr. 1.652 1.652 17,61  
Cumhuriyet 11.187 11.356 -27,00  
Tam 10.977 11.113 27,00  
Yarım 5.501 5.578 14,00  
Çeyrek 2.744 2.791 9,00  
Gümüş.Ons 24,67 24,69 0,45  
Gümüş Gr. 21,04 21,07 0,43  
B. Petrol 84,81 84,81 0,94  
Seans Raporu 17:59
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BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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