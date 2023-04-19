***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.04.2023 20:02
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ataması sonrasında, Yönetim Kurulu Komiteleri' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde, aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Atilla Zeybek
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Osman Aslan
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Handan Dilan Özbilen
Denetimden Sorumlu Komite
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Hasan Basri Aktan
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi : Atilla Zeybek
Riskin Erken Saptanma Komitesi
Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı : Atilla Zeybek
Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi : Osman Aslan
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140199
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
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5.093
En Düşük
4.975
18:0519,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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19,6400
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19,3794
18:0521,2883
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18:051.245,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
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|Açılış
|: 1.245,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3921
|19,3961
|% -0,02
|
|Euro
|21,2455
|21,2883
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,0537
|24,1744
|% 0,09
|
|Frank
|21,5206
|21,6502
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1564
|5,1822
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,31
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.983
|9.171
|121,00
|
|Yarım
|4.387
|4.490
|59,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.252
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|0,14
|