***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 05.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ataması sonrasında, Yönetim Kurulu Komiteleri' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde, aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim KomitesiKurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Atilla ZeybekKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Osman AslanKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Handan Dilan ÖzbilenDenetimden Sorumlu KomiteDenetimden Sorumlu Komite Başkanı : Hasan Basri AktanDenetimden Sorumlu Komite Üyesi : Atilla ZeybekRiskin Erken Saptanma KomitesiRiskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı : Atilla ZeybekRiskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi : Osman AslanKamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140199BIST