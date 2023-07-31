***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [PCILT]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/08/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıEREN ÇAYIR44202038ONUR ÇAYIR47641127Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 31/08/2023'tür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177598BIST