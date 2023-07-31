***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
31.07.2023 18:11
***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/08/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
EREN ÇAYIR
44202038
ONUR ÇAYIR
47641127
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 31/08/2023'tür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177598
BIST
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18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0299
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
18:0529,6556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5633
18:051.702,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.702,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8976
|26,9031
|% 0,10
|
|Euro
|29,6002
|29,6506
|% 0,04
|
|Sterlin
|34,5007
|34,6737
|% 0,22
|
|Frank
|30,7972
|30,9827
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1629
|7,1989
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|7,63
|
|Altın Gr.
|1.702
|1.702
|9,10
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.065
|11.168
|25,00
|
|Yarım
|5.537
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,42
|21,44
|0,39
|
|B. Petrol
|85,44
|85,44
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FORMT
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