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***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

31.07.2023 18:11
***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [PCILT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

             Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/08/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
 
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    EREN ÇAYIR
    44202038

    ONUR  ÇAYIR
    47641127

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 31/08/2023'tür.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177598


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Çeyrek 2.768 2.805 6,00  
Gümüş.Ons 24,75 24,77 0,41  
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