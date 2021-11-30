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***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

30.11.2021 16:57
***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [PCILT]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

PC İletişim Medya payları, 01/12/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 45.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %26 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
PC ILETISIM MEDYA XUTUM 01/12/2021
PC ILETISIM MEDYA XTUMY 01/12/2021
PC ILETISIM MEDYA XBANA 01/12/2021
PC ILETISIM MEDYA XHARZ 01/12/2021
PC ILETISIM MEDYA XUHIZ 01/12/2021
PC ILETISIM MEDYA XSIST 01/12/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980280


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 231,00 10.073.368 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
AKFGY 5,83 34.963.694 % 10,00  
SONME 31,02 3.825.535 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 843.600 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,1262 13,1376 % 2,51  
Euro 14,9394 14,9652 % 3,43  
Sterlin 17,4794 17,5671 % 2,85  
Frank 14,2592 14,3451 % 3,19  
Riyal 3,4863 3,5038 % 2,38  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 24,26  
Altın Gr. 759 760 24,64  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 23,26 23,29 0,42  
Gümüş Gr. 9,76 9,78 0,35  
B. Petrol 70,66 70,66 -2,56  
Seans Raporu 18:05
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