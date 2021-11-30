***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [PCILT]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarPC İletişim Medya payları, 01/12/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 45.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %26 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiPC ILETISIM MEDYA XUTUM 01/12/2021PC ILETISIM MEDYA XTUMY 01/12/2021PC ILETISIM MEDYA XBANA 01/12/2021PC ILETISIM MEDYA XHARZ 01/12/2021PC ILETISIM MEDYA XUHIZ 01/12/2021PC ILETISIM MEDYA XSIST 01/12/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980280BIST