***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [PCILT]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıPC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi09/02/2022Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarPCILT.E pay sırası şirketin Genel Kurul kararlarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000545BIST