***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [PCILT]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıPC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi09/02/2022Sıra Açma Başlangıç Tarihi09/02/2022Sıra Açma Saati11:00AçıklamalarPCILT.E pay sıraları, ilgili Genel Kurul kararlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:00'da işleme açılacak, sırada 11:00-11:10 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:15'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000554BIST