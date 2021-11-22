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***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

22.11.2021 18:46
***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı


***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )

İlgili Şirketler [PCILT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
22/11/2021
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
11.490.659
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
25,53
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
9,5
Aracı Kuruluş
Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
109.161.261
Açıklamalar

       PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 11.490.659 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 9,50 TL fiyattan 24-25/11/2021 tarihlerinde Global Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, PCILT.HE (ikincil piyasada işlem kodu PCILT.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
 
PCILT.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum 
emir değeri
 
 109.161.261 TL
olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.
 
Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.
 
Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun
https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK
 internet adresinde yayımlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979032


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Çeyrek 1.051 1.075 -6,30  
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