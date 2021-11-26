***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
26.11.2021 18:33
***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/11/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
11.490.659
Baz Fiyat (TL)
9,5
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
01/12/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
24-25/11/2021
Açıklamalar
PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 11.490.659 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 45.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 01/12/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,50 TL/pay baz fiyat, "PCILT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979917
BIST
18:051.776
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -42,82
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
18:0512,4701
En Yüksek
|Değişim
|: 3,92%
|| 0,4703
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
18:0514,1124
En Yüksek
|Değişim
|: 4,79%
|| 0,6450
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
18:05717,65
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 27,35
|Açılış
|: 717,65
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|DURDO
|20,86
|71.276.025
|% -9,93
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
|
|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% -2,56
|
|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,72
|
|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,17
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,22
|897.333.388
|% 0,45
|
|HALKB
|4,88
|1.332.476.337
|% -7,05
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3704
|12,4701
|% 3,92
|
|Euro
|13,9978
|14,1124
|% 4,79
|
|Sterlin
|16,5030
|16,5858
|% 3,54
|
|Frank
|13,4056
|13,4863
|% 4,98
|
|Riyal
|3,3006
|3,3172
|% 3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|9,65
|
|Altın Gr.
|717
|717
|27,00
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|9,24
|9,25
|0,13
|
|B. Petrol
|73,98
|73,98
|-8,24
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
-
17:58KZBGY
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
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17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
-
17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem