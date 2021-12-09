***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 12:07
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982351
BIST
12:352.045
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 40,33
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.045
En Düşük
2.010
12:3513,7503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0630
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
12:3515,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0538
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
12:35788,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,11
|Açılış
|: 788,94
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler12:32
|NIBAS
|11,44
|43.168.020
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.098.204
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|3.782.956
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|2.757.084
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|6.241.909
|% 9,98
|
|UTPYA
|13,77
|1.423.088
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|177.576
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|422.721.430
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|162.194
|% -9,95
|
|CRDFA
|4,38
|4.145.534
|% -9,88
|
|SISE
|15,83
|2.220.898.544
|% 6,31
|
|KRDMD
|10,79
|2.027.219.656
|% 9,21
|
|GARAN
|12,03
|1.485.844.984
|% 0,42
|
|EREGL
|26,76
|1.116.798.613
|% 5,69
|
|THYAO
|20,64
|1.048.891.314
|% 1,28
|
|EKGYO
|2,55
|612.700.194
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,68
|763.628.164
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,79
|2.027.219.656
|% 9,21
|
|SISE
|15,83
|2.220.898.544
|% 6,31
|
|GARAN
|12,03
|1.485.844.984
|% 0,42
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7558
|13,7597
|% 0,53
|
|Euro
|15,5746
|15,6034
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,1216
|18,2125
|% 0,55
|
|Frank
|14,8800
|14,9696
|% 0,55
|
|Riyal
|3,6590
|3,6774
|% 0,73
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-2,33
|
|Altın Gr.
|789
|789
|3,83
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.287
|11,00
|
|Tam
|5.192
|5.324
|15,35
|
|Yarım
|2.510
|2.575
|7,42
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|3,71
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,31
|75,31
|-0,51
|