***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 10:02
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982575
BIST
10:002.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,25
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.036
En Düşük
2.031
10:0013,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0518
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
10:0015,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0562
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
10:00789,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,60
|Açılış
|: 789,84
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|16,83
|6.683.560
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|3.853.529
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,10
|3.670.511
|% 5,77
|
|ISBTR
|43.000,00
|86.000
|% 4,09
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|5.825.536
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|BRMEN
|2,12
|34.874
|% -5,78
|
|COSMO
|8,99
|8.118
|% -2,92
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% 0,00
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 0,00
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% 0,00
|
|TSKB
|1,63
|421.532.571
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8292
|13,8421
|% 0,40
|
|Euro
|15,6170
|15,6361
|% 0,26
|
|Sterlin
|18,2745
|18,3662
|% 0,54
|
|Frank
|14,9292
|15,0192
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6839
|3,7024
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-1,97
|
|Altın Gr.
|790
|790
|2,99
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,42
|