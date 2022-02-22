***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:00
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003365
BIST
14:212.023
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -15,09
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:2113,8044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1418
|Açılış
|: 13,7930
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:2115,6691
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1903
|Açılış
|: 15,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6800
En Düşük
15,4300
14:21840,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 3,50
|Açılış
|: 840,75
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:19
|HUNER
|2,20
|3.404.381
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.030.397
|% 9,94
|
|POLTK
|592,00
|80.623.952
|% 7,91
|
|PAPIL
|21,22
|68.779.919
|% 7,77
|
|DERHL
|6,16
|54.592.551
|% 7,69
|
|PKENT
|467,30
|769.176
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.978.327
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,90
|2.501.543.547
|% -1,83
|
|KRDMD
|11,68
|924.742.877
|% -0,43
|
|EREGL
|28,52
|841.665.486
|% -1,18
|
|YKBNK
|4,01
|828.798.215
|% -0,99
|
|KARSN
|3,96
|725.288.234
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,01
|828.798.215
|% -0,99
|
|KARSN
|3,96
|725.288.234
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,26
|272.579.387
|% -1,74
|
|ODAS
|1,35
|141.446.311
|% -0,74
|
|THYAO
|28,90
|2.501.543.547
|% -1,83
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7973
|13,8001
|% 1,01
|
|Euro
|15,6613
|15,6720
|% 1,25
|
|Sterlin
|18,6692
|18,7629
|% 0,75
|
|Frank
|14,9430
|15,0331
|% 0,64
|
|Riyal
|3,6656
|3,6840
|% 0,96
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-11,52
|
|Altın Gr.
|842
|842
|4,45
|
|Cumhuriyet
|5.604
|5.689
|73,00
|
|Tam
|5.577
|5.716
|74,84
|
|Yarım
|2.695
|2.765
|36,20
|
|Çeyrek
|1.352
|1.382
|18,10
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,04
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,15
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|2,35
|
Seans Raporu
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