***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.07.2022 10:14
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045679
BIST
11:292.432
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 50,00
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.434
En Düşük
2.402
11:2917,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0963
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4962
En Düşük
17,2771
11:2917,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1752
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:29966,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,64
|Açılış
|: 966,51
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:29
|RTALB
|9,24
|86.289.846
|% 10,00
|
|ANGEN
|32,14
|74.198.320
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|20.947.166
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|OYAYO
|9,94
|1.976.714
|% 9,23
|
|GESAN
|47,80
|135.067.968
|% -7,09
|
|PINSU
|5,85
|16.375.729
|% -6,25
|
|SILVR
|20,78
|48.541.945
|% -5,72
|
|DOBUR
|44,68
|4.058.162
|% -4,12
|
|ORGE
|9,51
|12.888.516
|% -3,26
|
|THYAO
|48,52
|1.193.326.845
|% 1,21
|
|EREGL
|26,98
|680.240.294
|% 3,93
|
|TUPRS
|240,30
|408.576.913
|% 5,49
|
|SASA
|41,00
|363.103.330
|% 3,38
|
|ODAS
|3,41
|285.709.663
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,96
|269.335.602
|% 0,34
|
|ODAS
|3,41
|285.709.663
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,30
|204.875.741
|% 2,87
|
|TSKB
|2,15
|100.397.617
|% 2,87
|
|EREGL
|26,98
|680.240.294
|% 3,93
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4891
|17,4962
|% 0,55
|
|Euro
|17,7113
|17,7266
|% 1,00
|
|Sterlin
|20,8323
|20,9368
|% 1,21
|
|Frank
|17,8750
|17,9827
|% 0,66
|
|Riyal
|4,6415
|4,6648
|% 0,48
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|10,57
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,48
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.594
|6.679
|-25,00
|
|Yarım
|3.203
|3.260
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.629
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,93
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,17
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,28
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
-
11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, EKGYO, TAVHL
-
11:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, EREGL, KRDMD
-
11:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 93 artarak (% 2.10 ) 2, 135
-
11:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, ANGEN, KLRHO
-
11:44
KLRHO, ANGEN, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında