***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 10:53
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065426
BIST
10:453.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 21,04
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.271
10:4518,4775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,5132
En Düşük
18,4396
10:4517,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1181
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
10:45973,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,10
|Açılış
|: 973,10
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
974,72
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler10:45
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|57,25
|72.708.365
|% 8,53
|
|DITAS
|28,18
|8.214.740
|% 7,72
|
|KONTR
|56,70
|184.434.059
|% 7,28
|
|BAGFS
|25,68
|59.221.786
|% 6,64
|
|ULUFA
|5,76
|683.637
|% -10,00
|
|ISGYO
|8,19
|5.166.023
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|11.400.733
|% -9,96
|
|TSKB
|2,38
|714.484.170
|% -9,16
|
|ZOREN
|3,88
|355.463.200
|% -8,71
|
|SASA
|68,00
|973.817.793
|% 2,49
|
|THYAO
|69,85
|812.619.957
|% 0,65
|
|TSKB
|2,38
|714.484.170
|% -9,16
|
|HEKTS
|55,95
|513.117.278
|% 2,66
|
|YKBNK
|7,08
|508.867.573
|% 2,16
|
|TSKB
|2,38
|714.484.170
|% -9,16
|
|SKBNK
|2,12
|216.990.065
|% -7,02
|
|EKGYO
|4,01
|407.002.954
|% 2,04
|
|ZOREN
|3,88
|355.463.200
|% -8,71
|
|YKBNK
|7,08
|508.867.573
|% 2,16
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4730
|18,4775
|% 0,01
|
|Euro
|17,8348
|17,8523
|% 0,67
|
|Sterlin
|19,9096
|20,0094
|% 1,25
|
|Frank
|18,6157
|18,7278
|% 0,59
|
|Riyal
|4,8982
|4,9228
|% 0,11
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|16,56
|
|Altın Gr.
|974
|974
|11,41
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.624
|6.699
|20,00
|
|Yarım
|3.223
|3.280
|12,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.638
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|0,23
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|1,58
|
Seans Raporu
10:45
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