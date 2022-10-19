***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 10:00
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072797
BIST
12:593.878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 36,69
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
12:5918,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
12:5918,2542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0746
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2363
12:59981,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,31
|Açılış
|: 981,17
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
978,94
BIST En Aktif Hisseler12:58
|GESAN
|149,60
|459.702.767
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|283.577.775
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.838.164
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|82.108.243
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|38.557.232
|% 9,94
|
|AKFGY
|4,14
|227.666.502
|% -6,55
|
|KIMMR
|6,79
|5.285.245
|% -5,96
|
|SEGYO
|1,58
|117.490.165
|% -5,95
|
|HKTM
|72,95
|42.257.745
|% -3,63
|
|ODAS
|8,07
|3.083.471.095
|% -3,58
|
|THYAO
|97,85
|3.357.694.851
|% 0,62
|
|ODAS
|8,07
|3.083.471.095
|% -3,58
|
|AKBNK
|15,37
|1.860.402.157
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,52
|1.723.749.010
|% 1,38
|
|TUPRS
|357,80
|1.573.204.458
|% -0,28
|
|ODAS
|8,07
|3.083.471.095
|% -3,58
|
|EKGYO
|4,44
|865.855.491
|% 1,14
|
|YKBNK
|9,52
|1.723.749.010
|% 1,38
|
|AKBNK
|15,37
|1.860.402.157
|% 1,86
|
|ISCTR
|9,64
|1.063.000.446
|% 1,80
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5872
|18,5929
|% 0,05
|
|Euro
|18,2499
|18,2584
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,8977
|21,0025
|% -0,40
|
|Frank
|18,5177
|18,6292
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9339
|4,9587
|% -0,01
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-12,27
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.649
|6.727
|-37,00
|
|Yarım
|3.240
|3.289
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,56
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,10
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|0,55
|