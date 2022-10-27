***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 17:39
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074706
BIST
18:003.928
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -48,05
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0018,6086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0018,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1412
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:00995,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,30
|Açılış
|: 995,12
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:00
|FONET
|13,75
|139.085.249
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.077.349
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.912.415
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|747.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|18.278.738
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.190.179
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|237.659.165
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.135.401
|% -9,23
|
|KENT
|189,90
|3.779.356
|% -7,82
|
|DOGUB
|9,52
|37.869.769
|% -7,48
|
|THYAO
|99,20
|8.657.201.288
|% 0,40
|
|AKBNK
|15,21
|3.622.746.518
|% -3,61
|
|TUPRS
|372,10
|2.684.591.182
|% 1,14
|
|PETKM
|13,43
|2.655.988.095
|% 0,45
|
|SISE
|33,30
|2.534.728.583
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.681.417.613
|% -1,09
|
|TSKB
|3,11
|1.044.310.252
|% 0,65
|
|AKBNK
|15,21
|3.622.746.518
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,11
|471.535.088
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,28
|1.904.310.515
|% -2,73
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,53
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.661
|6.730
|-38,00
|
|Yarım
|3.246
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|1,24
|
Seans Raporu
18:00
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