***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:25
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084634
BIST
10:294.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -19,11
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.957
En Düşük
4.910
10:2918,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,7010
En Düşük
18,6015
10:2919,5557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,6388
En Düşük
19,5215
10:291.060,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.060,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler10:29
|BARMA
|122,10
|13.830.389
|% 10,00
|
|OZSUB
|13,58
|3.841.782
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|16.596.177
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|10.727.576
|% 9,96
|
|EMNIS
|65,15
|296.433
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|330.468.146
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|KONTR
|126,30
|114.446.286
|% -9,98
|
|ALFAS
|199,30
|143.903.355
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|17.939.772
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,42
|2.459.154.428
|% 7,33
|
|EREGL
|43,00
|1.681.462.497
|% 1,32
|
|THYAO
|138,60
|1.586.946.851
|% 0,00
|
|ASELS
|50,55
|813.080.833
|% 1,55
|
|ENKAI
|27,20
|805.369.306
|% 2,03
|
|KRDMD
|17,42
|2.459.154.428
|% 7,33
|
|EKGYO
|7,29
|473.402.340
|% 0,28
|
|TSKB
|4,07
|245.973.386
|% 1,50
|
|ADESE
|1,93
|114.161.344
|% 4,32
|
|SKBNK
|2,69
|139.480.790
|% 0,75
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6378
|18,6416
|% 0,02
|
|Euro
|19,5485
|19,5557
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6589
|22,7725
|% 0,15
|
|Frank
|19,6633
|19,7817
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% -0,01
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|3,60
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,21
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.120
|7.185
|17,00
|
|Yarım
|3.453
|3.513
|8,00
|
|Çeyrek
|1.732
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,10
|
|B. Petrol
|83,37
|83,37
|0,69
|
Seans Raporu
10:29
daha fazla
-
10:44EUREN
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 79.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 631, 711 adet işlem
-
10:42YESIL
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 826, 079 adet işlem
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TCELL, YKBNK
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.02 ) 4, 336
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, BARMA, UZERB, KRDMA, EMNIS, KRDMB