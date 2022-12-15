***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:39
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087517
BIST
15:275.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 94,00
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.149
15:2718,6419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:2719,8300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0694
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:271.066,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -15,65
|Açılış
|: 1.066,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:27
|EPLAS
|28,82
|35.539.380
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.943.832
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.459.304
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|476.460.173
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|263.608.469
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,28
|378.432.804
|% -9,04
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,24
|200.655.178
|% -7,94
|
|THYAO
|139,60
|5.303.677.823
|% 1,90
|
|ASELS
|57,45
|5.124.582.266
|% 1,86
|
|ISCTR
|12,03
|3.939.911.279
|% 7,70
|
|AKBNK
|18,25
|3.813.334.776
|% 5,55
|
|EKGYO
|7,80
|3.810.817.839
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,86
|1.349.320.020
|% 5,15
|
|EKGYO
|7,80
|3.810.817.839
|% -1,89
|
|ISCTR
|12,03
|3.939.911.279
|% 7,70
|
|VAKBN
|11,12
|2.572.010.540
|% 4,81
|
|YKBNK
|11,79
|2.615.203.785
|% 6,03
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6394
|18,6419
|% 0,11
|
|Euro
|19,8045
|19,8300
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,9027
|23,0175
|% -0,75
|
|Frank
|20,0107
|20,1312
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9455
|4,9703
|% 0,14
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-28,98
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|-16,33
|
|Cumhuriyet
|7.163
|7.271
|-86,00
|
|Tam
|7.194
|7.242
|-86,00
|
|Yarım
|3.484
|3.540
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.770
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|13,85
|13,86
|-0,46
|
|B. Petrol
|82,74
|82,74
|0,04
|
Seans Raporu
15:27
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