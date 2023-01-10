***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 17:23
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099519
BIST
17:135.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -66,21
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
17:1318,7814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:1320,1890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0401
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:131.131,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.131,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:11
|EUHOL
|2,31
|94.854.726
|% 11,06
|
|SDTTR
|51,50
|4.250.347
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.517.007
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.284.706
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|22.739.688
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|195.343.701
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|529.944.759
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.826.538
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|FLAP
|13,53
|206.107.372
|% -9,98
|
|ASELS
|58,70
|6.034.634.296
|% -0,68
|
|THYAO
|135,10
|5.779.870.080
|% -2,38
|
|EREGL
|39,32
|5.722.314.034
|% -1,26
|
|KRDMD
|18,65
|4.537.562.774
|% -0,75
|
|KOZAL
|582,50
|3.743.297.485
|% -1,80
|
|EKGYO
|8,68
|3.536.825.924
|% -0,57
|
|YKBNK
|9,70
|3.131.337.867
|% -4,15
|
|KRDMD
|18,65
|4.537.562.774
|% -0,75
|
|SKBNK
|2,82
|484.817.077
|% -0,70
|
|AKBNK
|17,52
|2.794.675.250
|% -1,63
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7679
|18,7789
|% 0,04
|
|Euro
|20,1736
|20,1838
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,7644
|22,8786
|% -0,11
|
|Frank
|20,2890
|20,4113
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9831
|5,0081
|% 0,05
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|5,21
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,03
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.661
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.721
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|