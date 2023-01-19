***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2023 10:19
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103125
BIST
10:235.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,45
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.402
En Düşük
5.349
10:2318,7984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8091
En Düşük
18,7301
10:2320,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0352
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,3318
En Düşük
20,2399
10:231.152,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.152,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.155,25
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler10:23
|VKING
|38,50
|2.112.216
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|168.951.492
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|106.558.024
|% 9,98
|
|SOKE
|13,25
|13.075.484
|% 9,96
|
|ONCSM
|54,70
|1.835.459
|% 9,93
|
|ARMDA
|308,00
|7.170.232
|% -7,42
|
|KERVN
|0,99
|4.538.022
|% -4,81
|
|SEGYO
|2,39
|11.079.066
|% -3,63
|
|KUVVA
|47,50
|12.398
|% -3,06
|
|KZBGY
|28,28
|92.332.454
|% -2,95
|
|THYAO
|150,20
|1.723.035.979
|% 0,74
|
|EREGL
|40,92
|1.177.007.943
|% 0,84
|
|KRDMD
|19,69
|1.045.183.663
|% 1,39
|
|ASELS
|62,45
|882.364.272
|% -0,95
|
|KOZAL
|565,20
|509.128.034
|% 0,04
|
|KRDMD
|19,69
|1.045.183.663
|% 1,39
|
|EKGYO
|8,49
|371.394.923
|% 0,83
|
|YKBNK
|9,68
|318.117.726
|% 0,21
|
|EREGL
|40,92
|1.177.007.943
|% 0,84
|
|AKBNK
|17,43
|460.152.833
|% 0,40
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7948
|18,7984
|% -0,01
|
|Euro
|20,3130
|20,3228
|% 0,17
|
|Sterlin
|23,0828
|23,1986
|% -0,17
|
|Frank
|20,4139
|20,5368
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9881
|5,0131
|% 0,00
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.153
|1.153
|2,38
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.821
|7.893
|14,00
|
|Yarım
|3.811
|3.862
|6,00
|
|Çeyrek
|1.911
|1.931
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,12
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|-0,80
|