***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 11:02
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144144
BIST
13:294.565
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -52,75
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:2919,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:2921,3479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0201
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:291.243,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.243,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,71
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:29
|GRTRK
|25,74
|6.250.753
|% 10,00
|
|AVHOL
|17,83
|6.132.361
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|67.271.142
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.647.042
|% 9,99
|
|PAGYO
|29,12
|18.941.625
|% 9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.339.206
|% -9,97
|
|OSMEN
|66,35
|11.130.321
|% -9,85
|
|HEDEF
|16,92
|11.608.558
|% -9,81
|
|PSGYO
|4,77
|50.310.472
|% -9,32
|
|SAMAT
|26,24
|25.577.024
|% -9,27
|
|KOPOL
|48,62
|1.215.724.455
|% -2,76
|
|EUPWR
|78,95
|1.210.933.442
|% 9,96
|
|CVKMD
|189,50
|786.003.126
|% 2,27
|
|KOZAL
|18,28
|726.392.862
|% -3,18
|
|EKGYO
|5,91
|483.642.790
|% -1,66
|
|EKGYO
|5,91
|483.642.790
|% -1,66
|
|AKFYE
|12,96
|418.851.494
|% -1,07
|
|KLGYO
|1,90
|58.546.154
|% -7,77
|
|KATMR
|1,10
|32.960.313
|% -1,79
|
|ODAS
|5,72
|150.395.678
|% -4,03
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4658
|19,4698
|% 0,16
|
|Euro
|21,3399
|21,3479
|% -0,09
|
|Sterlin
|24,1901
|24,3114
|% -0,17
|
|Frank
|21,5770
|21,7070
|% -0,28
|
|Riyal
|5,1759
|5,2018
|% 0,09
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,18
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,16
|