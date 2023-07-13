***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2023 11:48
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171304
BIST
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15:406.379
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 36,74
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:4026,1802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0537
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:4029,2450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1810
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:401.642,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.642,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:40
|EMKEL
|15,07
|120.366.406
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.442.553
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.979.669
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.748.164
|% 10,00
|
|MARKA
|9,47
|26.441.782
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.081.165
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.568.478.751
|% -9,94
|
|ORMA
|67,30
|859.370
|% -7,11
|
|ASELS
|67,95
|7.844.864.401
|% 7,35
|
|ASTOR
|84,50
|6.375.669.600
|% 5,82
|
|YKBNK
|14,33
|5.033.840.869
|% 3,92
|
|THYAO
|210,80
|4.546.667.685
|% -0,05
|
|ISCTR
|14,92
|4.293.575.316
|% 2,05
|
|YKBNK
|14,33
|5.033.840.869
|% 3,92
|
|EKGYO
|8,42
|2.881.674.741
|% 0,24
|
|ISCTR
|14,92
|4.293.575.316
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,97
|618.137.554
|% 0,00
|
|AKBNK
|24,16
|3.694.408.152
|% 4,59
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1300
|26,1802
|% 0,21
|
|Euro
|29,2303
|29,2450
|% 0,62
|
|Sterlin
|34,0357
|34,2064
|% 0,63
|
|Frank
|30,1532
|30,3348
|% 0,56
|
|Riyal
|6,9492
|6,9840
|% 0,11
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-2,15
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|10.982
|11.148
|26,00
|
|Tam
|10.591
|10.790
|-36,00
|
|Yarım
|5.296
|5.420
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.656
|2.710
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,41
|0,14
|
|B. Petrol
|80,05
|80,05
|-0,06
|