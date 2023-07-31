***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.07.2023 10:19
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177012
BIST
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12:357.236
En Düşük
|Değişim
|: 2,38%
|| 168,48
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.240
12:3526,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0856
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3529,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1170
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:351.695,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.695,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CWENE
|286,10
|663.541.035
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|554.378.403
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.733.681
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|375.657.189
|% 10,00
|
|KLSER
|33,26
|51.330.258
|% 9,99
|
|PCILT
|42,30
|246.100.332
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|178.650.603
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|9.266.439
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|ESCAR
|142,00
|158.747.569
|% -7,61
|
|ASTOR
|110,90
|4.679.910.356
|% 9,48
|
|KOZAL
|28,56
|2.223.121.517
|% 2,29
|
|ODAS
|12,09
|1.491.634.967
|% 3,33
|
|KONTR
|209,50
|1.314.466.927
|% 9,74
|
|EKGYO
|8,61
|1.300.301.206
|% 1,29
|
|EKGYO
|8,61
|1.300.301.206
|% 1,29
|
|CEMAS
|2,91
|380.723.200
|% 1,39
|
|ODAS
|12,09
|1.491.634.967
|% 3,33
|
|ADESE
|1,74
|143.493.737
|% 0,58
|
|KOZAL
|28,56
|2.223.121.517
|% 2,29
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9565
|26,9621
|% 0,32
|
|Euro
|29,7482
|29,7549
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,5519
|34,7252
|% 0,37
|
|Frank
|30,8777
|31,0637
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1702
|7,2061
|% 0,38
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,09
|
|Altın Gr.
|1.695
|1.695
|2,05
|
|Cumhuriyet
|11.269
|11.439
|-57,00
|
|Tam
|11.039
|11.120
|-23,00
|
|Yarım
|5.524
|5.586
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.793
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|21,02
|21,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,15
|