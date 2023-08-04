***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.08.2023 12:50
***PCILT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180655
BIST
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15:077.325
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 103,92
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.329
15:0726,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0419
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
15:0729,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0366
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
15:071.675,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.675,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler15:07
|ETYAT
|8,91
|8.305.351
|% 10,00
|
|BIENY
|68,75
|1.331.266.900
|% 10,00
|
|RAYSG
|43,56
|38.165.865
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|1.419.779
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|706.611.944
|% 9,99
|
|MACKO
|91,80
|384.863.881
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|39.827.254
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|43.978.204
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|13.191.905
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|45.805.024
|% -7,41
|
|THYAO
|239,30
|4.891.780.588
|% 1,83
|
|ASTOR
|112,90
|4.718.124.523
|% -0,27
|
|EREGL
|40,90
|3.658.755.778
|% 1,24
|
|KONTR
|245,40
|3.186.800.180
|% -2,50
|
|EKGYO
|8,93
|2.939.592.712
|% 0,79
|
|EKGYO
|8,93
|2.939.592.712
|% 0,79
|
|YKBNK
|14,41
|2.456.329.509
|% 2,49
|
|ISCTR
|15,91
|2.216.509.723
|% 3,58
|
|CEMAS
|3,26
|464.576.239
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,78
|579.813.387
|% 1,06
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9823
|26,9887
|% 0,16
|
|Euro
|29,5532
|29,5597
|% 0,12
|
|Sterlin
|34,1462
|34,3175
|% -0,02
|
|Frank
|30,6342
|30,8187
|% -0,24
|
|Riyal
|7,1731
|7,2091
|% 0,13
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-3,05
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|11.175
|11.344
|-32,00
|
|Tam
|10.931
|11.006
|-98,00
|
|Yarım
|5.470
|5.528
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.735
|2.764
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,28
|-0,16
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,33
|
Seans Raporu
15:07
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15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 22 artarak (% 1.55 ) 7, 930
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15:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASTOR, EREGL
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15:22XU100
Endeks 7, 327 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 77, 032.00 milyon TL de
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15:22PASEU
Yüzde 7.83 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 325, 349 adet işlem
-
15:21PASEU
Yüzde 7.75 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 262, 632 adet işlem