***PCILT* *CCOLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***PCILT******CCOLA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler CCOLA, PCILT22.05.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaCOCA COLA ICECEK CCOLA 2,9485 2,65365PC ILETISIM MEDYA PCILT 0,9088888 0,8179999Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152391BIST